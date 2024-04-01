Начальник ТЦК после скандального видео написал рапорт о переводе в боевую часть.

Начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области после распространения скандального видео, как он целуется с несколькими коллегами-женщинами в своем рабочем кабинете, написал рапорт о переводе его в боевую часть. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Запад".

Первоначально отмечается, что "командование не имеет претензий по выполнению офицером поставленных задач в рамках возложенных на него служебных обязанностей".

"Однако отмечаем, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте. Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ОК "Запад" информируют, что приказ о его назначении на новое место службы подписан соответствующим руководством.

Там добавили, что обстоятельства установления записывающих устройств в служебном помещении выясняются в рамках деятельности соответствующих органов.

"Также отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Поэтому обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников", - отметили в ОК.

Скандал с ривненским военкомом - что известно

На днях в соцсетях было распространено видео, на котором зафиксировано, как военный начальник в своем кабинете страстно целуется с разными девушками в форме. Кадры якобы были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

Командование Сухопутных войск ВСУ сразу заявило, что скандальное видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области обнародовали антиукраинские источники. Отмечалось, что по поводу этого видео начата служебная проверка.

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