В ТЦК отметили, что не каждый хочет выполнять свой конституционный и гражданский долг, поэтому и уклоняется от мобилизации.

В Волынской области ТЦК и СП объявил в розыск 8 тысяч уклонистов от всеобщей мобилизации в Украине. Об этом заявила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук в комментарии Общественного Интерактивного Телевидения.

"Уже миллион людей пришли добровольно, и вряд ли в другой стране найдется еще столько добровольцев, которые готовы стать на защиту Родины. Однако не каждый выполняет свой конституционный и гражданский долг и на сегодня в Волынской области находится около 8 000 человек в розыске", - рассказала она.

По ее словам, все восемь тысяч уклонистов были внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег", как находящихся в розыске, поскольку они не явились в ТЦК по вызову или проигнорировали повестку.

За это им грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 грн). За повторное правонарушение штраф будет увеличен до 3 400-8 500 грн или год исправительных работ. В свою очередь за игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривается наказание в виде от 3 до 5 лет заключения.

Мобилизация в Украине: последние новости

Известно, что общая мобилизация в Украине, а именно военнообязанных мужчин, продолжается с начала полномасштабной войны, поэтому на воинский учет должны стать все лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Мы рассказали, кто должен прийти без повестки в ТЦК с 1 апреля.

Также офицер ВСУ и военный бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что живой силы на фронте всегда не хватает, поэтому проведение новой мобилизации в Украине является очень важным вопросом. По его словам, мобилизация в первую очередь нужна для того, чтобы заменить и пополнить те бригады, которые защищают Украину на фронте уже в течение двух лет. Он добавил, что этот вопрос является чрезвычайно актуальным.

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