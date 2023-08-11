Одесситка за деньги сообщала захватчикам о расположении военных, гражданской инфраструктуры и фиксировала прилеты по улицам.

В Одессе задержали местную жительницу, которая за вознаграждение от оккупантов корректировала удары по городу.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в течение июня она неоднократно присылала сотруднику российских разведывательных органов через мессенджер Telegram географические координаты пребывания военнослужащих ВСУ в Одессе и Николаеве.

"Спецслужбу страны-агрессора также интересовала информация о деятельности и уязвимых местах военных объектов и подразделений ВСУ, гуманитарном обеспечении и критической инфраструктуре. За эти "услуги" информатор получала деньги на банковскую карту. Сумма вознаграждения зависела от ценности информации - от 50 до 500 долларов", - рассказали в пресс-службе.

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Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленницы банковские карты и мобильные телефоны с соответствующими доказательствами.

Подозреваемой избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК.

Как уточнили в пресс-службе областного управления СБУ, женщина, корректировавшая воздушные удары по Одессе, была фактически "на зарплате" в ФСБ. По данным следствия, она имела пророссийские взгляды и хотела "подзаработать" за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации одесситка постоянно меняла мобильные номера и телефоны.

Кроме того, женщина после вражеских воздушных атак на город фиксировала последствия "прилетов".

"За каждое выполненное задание российская агентка получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тыс. в гривневом эквиваленте. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки. Развединформация нужна была захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", - рассказали в управлении.

Предательницу задержали во время контрдиверсионных мероприятий, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из военных объектов.

"Она уже полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение", - добавили в СБУ.

Задержание других вражеских пособников в Одессе

В июне в Одессе задержали вражеского пропагандиста, который был "правой рукой" Кирилла Стремоусова, занимавшего на Херсонщине "должность" заместителя главы оккупационной администрации. В частности, пророссийский блогер из Николаевской области длительное время работал на Стремоусова. До полномасштабного вторжения РФ они организовывали проплаченные массовые акции, направленные в пользу Кремля. Задержанный распространял деструктивный контент через собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram и тому подобное. Общая аудитория пропагандиста составляла более 100 тыс. пользователей.

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