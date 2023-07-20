Блогер из Николаевской области до полномасштабного вторжения организовывал проплаченные массовые акции в пользу РФ.

В Одессе задержали вражеского пропагандиста, который был "правой рукой" Кирилла Стремоусова, занимавшего на Херсонщине "должность" заместителя главы оккупационной администрации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, помощника Стремоусова задержали в Одессе.

"Фигурант - пророссийский блогер из Николаевской области, который длительное время работал на коллаборанта Стремоусова и фактически был его "правой рукой". До полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора", - рассказали в спецслужбе.

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В СБУ напомнили, что на период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации РФ, а его приспешник, который сейчас задержан, остался на территории, подконтрольной Украине.

Фигурант распространял деструктивный контент через собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "Вконтакте". Общая аудитория пропагандист - более 100 тыс. пользователей.

По данным следствия, на этих интернет-ресурсах мужчина "разгонял" агитацию по отрицанию существования украинской государственности и украинского народа. Также он дискредитировал украинских защитников и призвал граждан уклоняться от призыва в Силы обороны.

В дальнейшем его сюжеты и публикации "подхватывали" росСМИ, в частности центральные "рупоры" Кремля и распространяли под видом "позиции" рядовых граждан Украины.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал вымышленный никнейм "мужчина".

Во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области обнаружен ноутбук и 5 мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности. Также изъята "должностная инструкция информагентства" Стремоусова, где ранее работал фигурант.

Фигуранту сообщено подозрение на несколькими статьями Уголовного кодекса Украины: 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) 436-1 (распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ и т.д.).

На данный момент предатель задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Одессе задержали агента РФ, который "повелся" на недвижимость в Крыму

Как сообщал УНИАН, в Одессе за государственную измену к 15 годам лишения свободы осужден мужчина, ставший вражеским агентом из-за обещаний получить недвижимость в оккупированном Крыму. Предатель докладывал своим хозяевам подробности о вооружении ВСУ, политической ситуации в Украине и перемещении товаров двойного назначения в морских портах.

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