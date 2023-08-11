Двух полицейских госпитализировали.

В городе Берислав Херсонской области российские оккупанты атаковали полицейских с дрона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отмечает, что двое полицейских ранены, они госпитализированы.

"В Бериславе россияне атаковали полицейских с дрона. Один из боеприпасов попал на крышу служебной машины. В результате чего двое правоохранителей получили ранения. Их госпитализировали в больницу", - написал Прокудин.

Видео дня

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, почти ежедневно оккупанты обстреливают Херсон и область.

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил, что вчера, 10 августа, из-за российской агрессии девять человек получили ранения.

Противник совершил 60 обстрелов, выпустив 237 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации, в частности, по городу Херсон враг выпустил 10 снарядов.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещения Центра гуманитарной помощи и территорию садового общества Херсонского района; территорию завода и медицинского учреждения в городе Херсоне.

Вас также могут заинтересовать новости: