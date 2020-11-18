Из образовательного учреждения срочно эвакуировали 380 человек.

Боевой яд, который нашли в одной из харьковских школ, оказался обычным муляжом.

Читайте также"Пошла утилизация бюджета": в сети высмеяли уборку снега в Киеве (видео)Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На две колбы с зеленым порошком накануне наткнулись ремонтники, когда чинили школьный дымоход. На одной из них была надпись "адамсит".

Это сильный боевой яд, который тяжело поражает дыхательные пути. В виде аэрозоля это вещество применяли в Первую мировую войну.

Из образовательного учреждения срочно эвакуировали 380 человек. На место приехали спасатели и полиция. Обе емкости они отправили в специализированную лабораторию.

Оказалось, что эти подозрительные колбы - просто учебные макеты, которые не несут никакой угрозы.

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Автор: УНИАН