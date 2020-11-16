Во время проведения осмотра места происшествия из школы эвакуировали 380 человек.

В Харькове в здании одной из школ на Харьковской набережной сегодня обнаружили колбу с боевым ядом «Адамсит».

Читайте такжеВ Харькове с 16 ноября возобновляются школьные занятия для учащихся 5-11 классов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку «Адамсит». Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

Во время проведения осмотра места происшествия из школы эвакуировали 380 человек. Никто не пострадал.

Полиция проводит проверку.

Что такое адамсит

Адамсит - органическое соединение арсена гетероциклического ряда, вызывает сильное раздражение верхних дыхательных путей.

относится к категории боевых отравляющих веществ. Применялся как химическое оружие во время Первой мировой войны.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская