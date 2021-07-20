Дракой занялись правоохранители.

В Киевской области в городе Тараща группа девушек избила 14-летнюю девочку. Инцидентом занялась полиция.

Об э том сообщает Сегодня.

По словам старшего инспектора по коммуникациям Белоцерковского районного управления полиции Оксаны Барковской, инцидент произошел на Ивана Купала около 20:00. Пострадавшая поругалась с тремя девушками возрастом 14, 17 и 20 лет.

Конфликт в какой-то момент перерос в драку, в ходе которой девушки били пострадавшую по лицу, а самая младшая девочка ногой била по телу и голове. В результате у пострадавшей на теле остались синяки.

Читайте такжеНа столичном Подоле произошла серия массовых драк: в сети показали видеоСвидетели потасовки не спешили разнимать девушек или вызвать полицию. При этом некоторые очевидцы просто снимали драку на видео.

Пострадавшая обратилась в полицию, и правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 "Умышленные легкие телесные повреждения" Уголовного кодекса Украины.

Участницы конфликта рассказали полицейским, что девушка их словесно оскорбила и таким образом, они решили ее проучить. Ранее девушки дружили.

Как ранее сообщал УНИАН, две несовершеннолетние девушки в Днепре устроили жестокую драку. Причиной разборок стал парень.

Девушки лежали на асфальте и держат друг друга за волосы. В какой-то момент одна из них начала бить другую по лицу руками, после чего ударила ногой по спине.

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Автор: Анастасия Горбачева