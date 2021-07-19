Предварительно, девушки подрались из-за парня.

Две несовершеннолетние девушки в Днепре устроили жестокую драку. Причиной разборок стал парень.

Соответствующее видео обнародовали в соцсети.

Инцидент произошел в Амур-Нижнеднепровском районе города. Девушки, которым на вид около 16 лет, лежат на асфальте и держат друг друга за волосы. В какой-то момент одна из них начинает бить другую по лицу руками, а после чего бьет ногой по спине.

Драку сопровождали нецензурной бранью.

Читайте такжеВ Харькове перед заседанием горсовета произошла драка с депутатом (видео)

При этом очевидцы конфликта не спешили прекращать драку. Они снимали разборки на видео, а одна из свидетельниц даже ударила одну из девушек по спине.

Как ранее сообщал УНИАН, на столичном Подоле произошло сразу несколько массовых драк между посетителями развлекательных заведений.

На записи видно, что конфликты возникают сразу в нескольких локациях. Временами драки начинаются прямо на проезжей части улицы Сагайдачного, мешая тем самым передвижению автотранспорта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева