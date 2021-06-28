Очевидцы засняли инцидент на камеру.

В центре Киева на Контрактовой площади несколько девушек-подростков устроили разборки с дракой.

Видео инцидента от очевидцев произошедшего опубликовал местный Telegram-канал «Киев оперативный».

«Опять на Контрактовой какая-то движуха неформалов выясняет отношения между собой. Постоянные драки, бухие компашки, нарко-тусовки и т. д. Похоже, что порядок в этом месте может быть только в наших снах», – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как явно после словесной перепалки две девушки начинают драться и падают на асфальт. Одна из них хватает другую за волосы и бьет головой о дорогу.

Через какое-то время драка между ними и возня прекращаются, тогда еще одна девушка подбегает к одной из сидящих на дороге и несколько раз бьет ее ногой в спину.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия! Не рекомендуется смотреть несовершеннолетним и впечатлительным людям!

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Автор: Катерина Шварц