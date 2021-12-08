7 пострадавших в аварии до сих пор находятся в больнице.

В Черниговской области, где в жуткой аварии с участием маршрутки и грузовика погибли 13 человек, продолжают идентифицировать жертв. Объявлен день траура.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

12 жертв аварии уже идентифицированы, личность 13-го погибшего пассажира до сих пор не установлена.

Семь пострадавших до сих пор находятся в больницах. Состояние травмированных, среди которых 16-летних парень и водитель грузовика, от среднего до очень тяжелого. Врачи пока не дают прогнозов.

Читайте такжеЕхали знакомиться с родителями: стали известны подробности смертельного ДТП под ЧерниговомПо распоряжению главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса сегодня, 8 декабря, в регионе объявлен траур. В память о погибших в аварии приспустили государственные флаги.

ДТП при участии маршрутки "Борзна – Чернигов": что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Борзна – Чернигов".

В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 человек были травмированы. Среди пострадавших – 16-летний парень, который в настоящее время с травмами находится в реанимационном отделении Черниговской областной детской больницы.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что одной из возможных причин аварии могли быть погодные условия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель грузовика нарушал правила дорожного движения.

Очевидец аварии рассказал, что узнал от водителя фуры сразу после ДТП.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Печенюк