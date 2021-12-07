Трагедия унесла жизни 13 человек, еще семеро в тяжелом состоянии находятся в больницах Чернигова.

На Черниговщине 8 декабря объявлено днем траура по 13 погибшим в ДТП, которая произошла сегодня утром у села Брусилов.

Как сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА.

"Сегодня утром на Черниговщине произошла страшная авария. Маршрутный автобус с пассажирами, который двигался из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи с. Брусилов Киселевской общины. Трагедия унесла жизни 13 человек. Еще семеро в тяжелом состоянии находятся с травмами в больницах Чернигова", — говорится в сообщении.

Читайте такжеДТП с харьковским "мажором": 16-летнего водителя Infiniti признали вменяемымОтмечается, что 8 декабря в память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

"Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия", — сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря около 07: 55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

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Автор: Светлана Макринская