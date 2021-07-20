Предварительно, произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

Правоохранители по факту аварии на химзаводе "Ривнеазот" открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области.

Как отмечается, сообщение о ЧС в полицию поступило около 17:50.

"Полицейские предварительно установили, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве напали на отделение банка, там начался пожарПо указанному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, на заводе "Ривнеазот" произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заверили, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

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Автор: Леся Лещенко