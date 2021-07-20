Облако, возникшее в результате чрезвычайного происшествия на "Ривнеазоте", прошло Ривне и передвигается в сторону Волыни.

Облако, возникшее вследствие ЧП на "Ривнеазоте", миновало Ривне.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник, по состоянию на 19 часов 20 июля стало известно, что облако, в результате чрезвычайного происшествия на "Ривнеазоте", прошло Ривне. По его словам, распространенная информация в СМИ о взрыве на предприятии не соответствует действительности.

ЧП произошло, по словам Дмитрия Мельника, в цехе азотной кислоты завода. "Облако после него поднялось над прилегающей территорией. Сейчас, по полученной информации, оно передвигается в сторону Волынской области, но угрозы жильцам оно нести не может, поскольку в нем уже нет активных элементов", – говорит Дмитрий Мельник.

Пресс-служба ГСЧС Ривненской области на странице в Facebook сообщила, что в настоящее время ситуация под контролем, проводится мониторинг.

"Никакой угрозы окружающей среде нет. Жертв и пострадавших нет... По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 мг/м куб. воздух. На момент утечки газа составляла 1мг / м куб.",- говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о взрыве на "Ривнеазоте". Позже председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил, что на предприятии произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.

В то же время пресс-служба "Ривнеазота" сообщила, что на предприятии произошла внештатная ситуация – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

"В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет. Показатели качества воздуха на текущий момент находятся в пределах допустимых норм. Никакой угрозы окружающей среде и населению нет", - указали представители предприятия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Петр Хромых