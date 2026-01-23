'Он меня толкнул': жена экс-тренера 'Динамо' объяснила причину конфликта с сантехником

Женщина утверждает, что Алексей Михайличенко не бил слесаря, разве что толкнул в плечо.

Один из самых титулованных украинских футболистов, бывший главный тренер киевского клуба "Динамо" Алексей Михайличенко якобы избил сантехника из-за отсутствия отопления, полиция уже начала следственные действия. Жена футболиста Инна прокомментировала инцидент изданию "Факты".

Женщина рассказала, что в доме, в котором они живут, с 9 января нет отопления после российской атаки на столицу Украины. Она добавила, что по словам коммунальщиков, такая ситуация будет до весны, пока не размерзнутся трубы.

Инна отметила, что в доме не было отопления, потому что сантехник сначала слил воду из системы, а затем запустил обратно, но за ночь она замерзла. Тогда соседи ходили выяснять детали. Она добавила, что поскольку у них котел, они не принимали тогда участия.

Однако, когда после обстрела людям вернули воду в районе, в их доме ее так и не появилось. Тогда впервые бывший футболист пошел к начальнику ЖЭКа, чтобы выяснить причину.

"Они вежливо поговорили. Тот может подтвердить. Оказалось, что коммунальщики не смогли вернуть воду, потому что замерз бойлер, через который вода циркулирует. Сантехник вовремя его не утеплил, хотя ему давали такое указание", - отметила Инна.

Впоследствии прибыла аварийная бригада, которая помогала оттаять замерзший бойлер. По ее словам, работы должны были завершить работники ЖЭКа.

Когда аварийная бригада уехала, а воды в квартирах так и не появилось, Инна и еще несколько соседок спустились в подвал, чтобы узнать, будет ли вода.

"Смотрим, работники ЖЭКа, в частности господин Николай, закрыли свою каптерку и идут домой. Мол, у них закончился рабочий день, а было полпятого вечера", - рассказала женщина.

Инна объяснила, что сказала сантехнику, что не выпустит его, пока не будет восстановлена вода, а в ответ он ее толкнул и нецензурно выругался. После этого женщина позвонила мужу.

"Муж пришел, но он не бил слесаря, разве что толкнул в плечо. Я вам клянусь. После этого слесарь немного покрутился возле труб и ушел – работу не доделал. А потом вызвал полицию и отправился в больницу. К нам полицейские в тот вечер приходили. Мы были в шоке", - добавила она.

Инна поделилась, что репутация у этого сантехника среди жителей ее дома плохая, потому что мужчина не выполняет заявки, а требует деньги и только тогда начинает что-то делать.

"Но дело даже не в этом. Он просто непорядочный человек. Мы в шоке. Я ночь не спала. Написала какая-то его знакомая журналистка, они вроде бы живут в одном доме. Это все подхватили – как-не-как "монстр" олимпийский чемпион. А правда? Зачем?", - отметила женщина.

По ее словам, жители дома возмущены тем, что пишут в прессе, и готовы рассказать, как все было на самом деле.

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности выезжать из города из-за сложной ситуации в энергетике. Кличко подчеркнул, что ситуация еще может ухудшиться. Он добавил, что если киевляне остаются дома, им стоит сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Если же есть возможность выехать из Киева туда, где есть альтернативные источники питания и тепла, Кличко посоветовал не отвергать ее.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о задержании российской агентки, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ и шпионила за Силами обороны. В сообщении отмечается, что среди основных задач женщины были поиск и передача фото, видео и координат теплоэлектроцентралей в Киеве. Агентом Кремля оказалась жительница Ровенской области, которая искала легкий заработок.

