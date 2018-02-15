В Киеве в лобовом ДТП погиб полицейский (фото)

Среди пострадавших - 4 человека, столкнулись два автомобиля.

В Киеве на проспекте Лобановского столкнулись два легковых автомобиля, погиб капрал полиции,также есть пострадавшие.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. "Капрал полиции погиб в лобовом дтп в Киеве на Лобановского. Хонда под управлением полицейского, предварительно, вылетела в лоб Фольксваген. Погиб водитель японки. Четверо пострадавших. Работали спасатели", - сказано в сообщении.

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На данный момент на проспекте Лобановского большие пробки. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в Киеве BMW вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину.