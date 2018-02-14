В Киеве BMW вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину (фото)

Авто чудом разминулось с одной женщиной, но другая погибла.

В Киеве на улице Гната Хоткевича произошло ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Трагедия случилась напротив входа в Дарницкую ТЭЦ.

Читайте такжеВ Мариуполе автомобиль столкнулся с маршруткой - один человек погиб, есть пострадавшие (видео)

Как сообщают Стражи.Эспрессо, по предварительным данным, водитель автомобиля BMW на большой скорости не справился с управлением из-за гололеда на дороге, и вылетел на тротуар. Там авто врезалось в Opel Astra и чудом разминулся с девушкой-пешеходом, но, к сожалению, сбило молодую женщину. От удара пешеход скончалась на месте.

BMW продолжил движение и остановился тогда, когда врезался в столб. Водитель авто не пострадал, его забрали на медэкспертизу.

Как сообщал УНИАН, недавно в Ужгороде Land Rover на скорости въехал в дерево, погибли трое молодых иностранцев.