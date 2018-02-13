Ужасное ДТП на Кировоградщине: в результате столкновения с грузовиком погибли трое людей (фото)

Водитель автомобиля Skoda Octavia допустил столкновение с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем Volvo.

В Кировоградской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли трое людей.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области, ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на отрезке автодороги Кропивницкий – Кривой Рог в Долинском районе.

Согласно сообщению, водитель автомобиля Skoda Octavia допустил столкновение с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем Volvo. Им управлял 42-летний гражданин.

В результате столкновения водитель автомобиля Skoda и два его пассажира погибли на месте.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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