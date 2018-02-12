В Ужгороде Land Rover на скорости въехал в дерево, погибли трое молодых иностранцев

Водитель Land Rover Freelander на большой скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с деревом.

Авария произошла сегодня ночью, на улице Льва Толстого. Водитель не справился с управлением и влетел в дерево.

Как рассказали Мukachevo.net в главном управлении национальной полиции в Ужгороде, сообщение о ДТП они получили ночью, около 2:39 часа.

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Следственно-оперативная группа на месте предварительно выяснила, что водитель Land Rover Freelander на большой скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с деревом.

В результате ДТП погибло трое людей: 1990, 1994 и 1989 года рождения. Еще один пассажир 1992 года рождения находится в больнице с разного рода политравмами.

Все участники аварии - иностранцы. На месте до сих пор работают правоохранители. Решается правовая квалификация.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса два человека погибли.