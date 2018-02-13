Во Львове мужчину госпитализировали из-за сосульки
09:09, 13 февраля 2018Происшествия
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Мужчина 1997 года рождения получил травмы из-за падения сосульки.
Во Львове на мужчину упала сосулька / фото УНИАН
Вчера, 12 февраля, во Львове на жителя 1997 года рождения упала сосулька.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Отмечается, что в результате этого он получил травмы и был госпитализирован в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу.
Ранее во Львове сосулька травмировала 71-летнюю женщину.
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