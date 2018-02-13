Во Львове мужчину госпитализировали из-за сосульки

09:09, 13 февраля 2018
Происшествия
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УНИАН

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Отмечается, что в результате этого он получил травмы и был госпитализирован в коммунальную 8-м городскую клиническую больницу.

Ранее во Львове сосулька травмировала 71-летнюю женщину.

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