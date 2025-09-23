Курс гривни к евро установлен на уровне 48,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 24 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,80 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,41/41,44 грн/долл., а евро - 48,82/48,84 грн/евро.

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,71 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 сентября подешевел на 3 копейки и составляет 41,55 гривни за доллар. При этом курс евро в банке подорожал на 25 копеек и составляет 49,10 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что на этой неделе курс доллара в Украине будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель.

