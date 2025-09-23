Актер получил сотрясение мозга.

На днях сеть всколыхнула новость, что главная звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд серьезно травмировался. Стало известно, как скоро он вернется к работе.

По сообщению CNN, к счастью, Холланд обошелся без серьезных травм, получив легкое сотрясение мозга. По советам медиков актер возьмет короткую паузу в съемках, но уже через несколько дней вернется на площадку.

"Том получил легкое сотрясение мозга, и из соображений безопасности он возьмет перерыв в съемках и, как ожидается, вернется к работе через несколько дней", - заявил источник.

Видео дня

Стоит отметить, что изначально в СМИ распространилась информация о том, что производство четвертой части "Человека-паука" будет на время отложено, однако, представитель съемочной группы опроверг эти слухи. На съемочной площадке, кроме Тома, больше никто не пострадал, поэтому съемки пройдут по плану.

"К счастью, никто больше не пострадал, и производство продолжится по плану", - отметил инсайдер.

Также отмечается, что Том Холланд не был госпитализирован в больницу.

Напомним, что недавно в Великобритании стартовало производство ленты "Человек-паук: Совершенно новый день". В сети уже появился бэкстейдж со съемок фильма, премьера которого запланирована на 31 июля 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: