В Институте демографии предупреждают, что война будет десятилетиями сказываться на возрастном составе украинцев.

Демографы предупреждают, что война будет десятилетиями сказываться на возрастном составе украинцев. "Украина уже и так потеряла очень много населения из-за миграционного оттока, из-за войны. 18-22 - это же не единственная возрастная категория, которая выезжала. Выезжали же и те, кому до 18 лет. То есть на самом деле мы эти "провалы" будем видеть еще очень долгое время. Так же как на сегодняшней нашей возрастной пирамиде населения Украины - мы можем там видеть например влияние Второй мировой войны", - отметила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Ткаченко в эфире "Киев24" отметила, что такие катастрофические события как война, особенно, когда она длилась, действительно будут потом очень долго сказываться на возрастном составе населения.

По ее словам, долгосрочные прогнозы, как это делает ООН по населению всех стран, строятся по инерционным предположениям. Там закладываются прогнозы рождаемости по нескольким сценариям. То есть там все зависит от рождаемости.

"Но для Украины самая большая проблема в демографии - продолжительность жизни слишком короткая, очень много людей умирают преждевременно. Отставание по продолжительности жизни было еще до войны и до пандемии. Сейчас, с войной, это все значительно усложнилось, показатели еще снизились и для мужчин ситуация гораздо хуже, потому что мужчины принимают непосредственное участие в боевых действиях. И будет большая потеря мужчин призывного возраста", - отметила Ткаченко.

Она согласилась, что миграции могут очень сильно изменить ситуацию с демографией страны в современном мире. В нашем случае все будет зависеть от того, чем завершится война и что будет дальше в Украине.

Ученая отметила, что такого чтобы все уехали из Украины - точно не будет, потому что не так легко люди решаются изменить что-то в своей жизни. И следует учесть, что те люди, которые уехали сейчас в европейские страны и имеют защиту, не все смогут там остаться, если даже будут очень хотеть.

По словам Ткаченко, все зависит от того, будет ли у нас какая-то стратегия развития, будут ли перспективы быстрого восстановления страны, потому что по сути, страну надо строить заново.

"Относительно того, что мы откроем границы и к нам кто-то очень быстро приедет. Вы знаете, трудовые мигранты не едут в бедные страны. Вообще мигранты в бедные страны не едут. Они едут за деньгами. На самом деле, может случиться так, что когда границы откроют для всех уже, то может случиться еще больший отток населения, потому что поедут если не на совсем, то на заработки. И мигранты не поедут в бедную страну", - пояснила Ткаченко.

Демографическая ситуация в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, еще зимой The Washington Post писал, что численность населения Украины стремительно сокращается, и это может иметь серьезное влияние на экономическое здоровье страны, политическую стабильность, этнический состав и способность вести войны в будущем.

Отмечалось, что по оценкам чиновников, население Украины, включая оккупированные территории, сейчас составляет чуть менее 36 миллионов человек. В то же время эти цифры являются оценочными и могут быть ниже.

В материале WP отмечалось, если демографические тенденции сохранятся, ожидается, что население Украины составит около 25 миллионов к середине века и только 15 миллионов в 2100 году.

