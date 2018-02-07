Во Львове сосулька травмировала 71-летнюю женщину (видео)
11:33, 07 февраля 2018Происшествия
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Опасные места огородили лентами и установили таблички-предупреждения об опасности.
Пенсионерка стояла возле остановки общественного транспорта, когда ей на голову упал острый кусок льда.
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Скорую женщине без сознания вызвали прохожие. Пострадавшая в больнице, угрозы ее жизни нет.
Сейчас в центре Львова со многих крыш свисают сосульки. Опасные места огородили лентами и установили таблички-предупреждения об опасности.
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