Во Львове сосулька травмировала 71-летнюю женщину (видео)

11:33, 07 февраля 2018
Происшествия
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Скорую женщине без сознания вызвали прохожие. Пострадавшая в больнице, угрозы ее жизни нет.

Сейчас в центре Львова со многих крыш свисают сосульки. Опасные места огородили лентами и установили таблички-предупреждения об опасности.

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