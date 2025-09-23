Россияне планируют создать там буферную зону для уже оккупированных регионов, считает Владислав Селезнев.

Сейчас россияне наступают в Днепропетровской области, чтобы взять в оперативное полуокружение Силы обороны Украины в районе Орехово и Гуляйполя. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Думаю, что не просто так состоялись соответствующие кадровые решения со стороны генерала Сырского по комкорам 17-го и 20-го армейских корпусов. Один из тех корпусов занимался участком фронта в районе Степногорска. Это южнее Запорожья. Второй как раз действовал на Новопавловском направлении на границе с Днепропетровской областью... Не все военно-должностные лица способны должным образом организовать ведение, в частности, оборонительных действий", - сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что сейчас главной целью РФ в Днепропетровской области является создание так называемой буферной зоны для территорий, которые Москва ранее занесла в свою конституцию. В то же время эксперт отметил, что Покровско-Мирноградское направление остается наиболее активным на фронте.

Видео дня

"Враг постоянно пытается атаковать наши рубежи и позиции. Опять бои, ожесточенные бои происходят в районе Дачного. Это населенный пункт западнее Покровска в районе населенного пункта Новоэкономичное и Родинска враг так же постоянно атакует", - добавил Селезнев.

Эксперт пояснил, что россияне пытаются наступать с целью окружить силы обороны Украины в районе Покровска. Также он отметил, что в районе Доброполья рейды Сил обороны Украины продолжаются. Однако ситуация там довольно сложная.

"Делать любой такой положительные прогнозы я не рискну. Потому что на этот участок фронта враг в последнее время перебросил свои элитарные силы средства морских пехотинцев, десантников. Поэтому скорее всего давление на наших защитников будет на этом участке фронта усиливаться", - пояснил Селезнев.

По словам эксперта, в ближайшее время продвижение россиян на фронте может уменьшиться из-за сезонных факторов.

"Буквально за три-четыре недели упадет зеленка. Следовательно, наши поля и лесопосадки станут прозрачными. Это создает определенные возможности для операторов дроновых систем. С другой стороны, начнутся осенние ливни, которые превратят наши грунтовые дороги в сплошное болото. А значит, враг получит меньше возможности использовать свою легковую приспособленную автомобильную технику, багги мотоциклы, что в определенной степени уменьшит темпы вражеского продвижения", - отметил Селезнев.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне старший офицер Тарас Мишак сообщил, что российские захватчики перебросили в район Покровска элитное подразделение РФ "Рубикон". По словам бойца, целью подразделения является попытках нарушить логистику Сил обороны Украины на этом направлении.

Также в ВСУ накануне опровергли информацию от РФ о захвате населенного пункта Калиновское на Днепропетровщине. Там отметили, что россияне отправляют малые штурмовые группы, которые проникают на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, разворачивают там "трехцветную тряпку". Отмечается, что такая же ситуация произошла и в Калиновском.

Вас также могут заинтересовать новости: