Рубио раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ.

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался, почему администрация американского президента Дональда Трампа еще не ввела жесткие санкции против России. В эфире NBC News он заявил, что это помешало бы роли Вашингтона в качестве посредника между Украиной и РФ.

"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - сказал Рубио.

Госсекретарь США также не исключает, что Вашингтону все же придется ввести более жесткие санкции против России в будущем. Его заявление прозвучало на фоне последних российских провокаций в Европе.

Кроме того, Рубио раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ, назвав это "абсурдным решением". Он призвал союзников приложить больше усилий для оказания давления на Россию.

"Некоторые страны просят США ввести дополнительные санкции, но есть страны в Европе, которые не делают достаточно, поэтому я думаю, что им нужно делать больше", - подчеркнул госсекретарь США

США и Европа не могут прийти к согласию по санкциям против России

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов писало, что страны Европы и США не могут прийти к согласию относительно введения более жестких санкций против России. В частности, европейские лидеры отложили предложенный пакет санкций против Москвы, чтобы выяснить, как его усилить.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает призывать европейских союзников отказаться от российских нефти и газа. Тем не менее российские энергоресурсы покупают даже крупные страны Европейского Союза, включая Францию, Германию и Италию.

