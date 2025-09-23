Также на юге противник впервые за последнее время совершил массированный штурм с применением легкомоторной техники.

РФ завершает на временно оккупированной части Херсонской области ротацию - перебрасывает туда новые штурмовые группы, чтобы взять под контроль островную зону реки Днепр. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"На временно оккупированной части Херсонщины противник на этом направлении заканчивает проводить свои ротационные мероприятия - он перебрасывает туда определенные подразделения. Это штурмовые подразделения. Это для того, чтобы усилить штурмовые действия. Цель у него одна - взять под контроль островную зону", - сказал спикер.

Почти ежедневно, добавил Волошин, россияне проводят штурмовые действия в направлении Антоновских мостов - автомобильного и железнодорожного. Сейчас враг сосредоточивает определенное количество штурмовых групп в населенном пункте Дачи, который расположен на левом берегу Днепра, напротив села Антоновка.

Как уточнил Волошин, это на пути от Олешков до Антоновского моста. По словам военного, Силы обороны надежно держат позиции возле мостов, но враг хочет захватить эту часть мостов потому, что это - самое узкое место Днепра.

"То есть от одного берега до другого - 700-800 метров. Если оттеснить оттуда Силы обороны, противник сможет разместить определенные виды вооружения, определенные беспилотные летательные аппараты, площадки для их запуска для того, чтобы успешно наносить удары по правому берегу, а также держать под контролем Большое русло Днепра", - пояснил Волошин.

По его словам, в целом ситуация на юге Украины непростая, россияне активизировали применение дронов различных типов и авиации. Также противник активно проводит разведку, каждую ночь применяет по населенным пунктам "Шахеды".

"Два дня назад враг впервые за последнее время использовал легкомоторную технику в массированном штурме - пытался атаковать в направлении Новоданиловки, применяя баги и квадроциклы, мотоциклы... Однако успеха не имел, понес потери - почти десяток таких средств уничтожено", - рассказал Волошин.

Также, сообщил он, противник пытается взять под огневой контроль трассу на Орехов, чтобы отрезать логистику ВСУ. Поэтому там обустроены антидронные тоннели из специальных сеток и тому подобное.

Как писал УНИАН, на юге Украины армия РФ пытается подвинуть ВСУ от Антоновских мостов, чтобы занять удобную позицию. Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на Приднепровском направлении враг массированно атаковал Антоновку, которая расположена на правом берегу Днепра недалеко от Херсона, и трижды пытался приблизиться к позициям Сил обороны в направлении Антоновского моста. Там россияне делают попытки наступать с направления населенного пункта Олешки, чтобы взять под контроль левую, восточную, сторону моста.

