Исследование психологов показало, как определить скрытую привлекательность

Привлекательность - это не только о внешности. Новое исследование, опубликованное в апреле 2025 года в Британском журнале психологии, показывает, что влечение часто формируется из менее очевидных сигналов: голоса, движений, запаха и даже реакции людей одного пола.

1. Ваш голос привлекает внимание

Исследование доказывает: голос может быть почти так же важен, как и лицо. Его тембр, ритмичность или даже смех способны очаровывать людей еще до того, как они вас увидят.

Видео дня

2. Вы выглядите лучше вживую, чем на фото

Статические изображения редко передают истинную красоту человека. В жизни гораздо больше значат эмоции, мимика и жесты, поэтому "ты выглядишь лучше в реальности" - на самом деле комплимент.

3. У вас есть свой "фирменный аромат"

Запах может быть так же сильным сигналом, как голос. Люди подсознательно связывают его с личностью, настроением и даже здоровьем. Если вам часто говорят, что вы хорошо пахнете, это тоже признак привлекательности.

4. Вы получаете комплименты без романтического подтекста

Комплименты от людей, которые не пытаются с вами флиртовать, являются мощным социальным сигналом. Это означает, что вас воспринимают как симпатичную, харизматичную и привлекательную личность в широком смысле.

Вас также могут заинтересовать новости: