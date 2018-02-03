Мужчина с ножом напал на школьницу в Харькове

В итоге правоохранители задержали злоумышленника и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В Харькове 30-летний мужчина под угрозой ножа отобрал у школьницы мобильный телефон. Произошел инцидент в подъезде жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, до Индустриального отдела полиции обратилась 37-летняя жительница района, которая рассказала, что в подъезде жилого дома на ее 11-летнюю дочь напал и ограбил незнакомец.

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"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Получив приметы преступника, полицейские начали поисковые мероприятия. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника, им оказался 30-летний житель Харькова", – рассказывают правоохранители.

Добавим, что в итоге правоохранители задержали злоумышленника и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По вышеуказанному факту открыто уголовное производство по статье о грабеже, которое предусматривает до 4 лет лишения свободы.