Мужчина с ножом напал на школьницу в Харькове

15:20, 03 февраля 2018
Происшествия
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Мужчина с ножом напал на школьницу в Харькове / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, до Индустриального отдела полиции обратилась 37-летняя жительница района, которая рассказала, что в подъезде жилого дома на ее 11-летнюю дочь напал и ограбил незнакомец.

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"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Получив приметы преступника, полицейские начали поисковые мероприятия. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника, им оказался 30-летний житель Харькова", – рассказывают правоохранители.

Добавим, что в итоге правоохранители задержали злоумышленника и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По вышеуказанному факту открыто уголовное производство по статье о грабеже, которое предусматривает до 4 лет лишения свободы.

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