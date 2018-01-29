По факту стрельбы с погибшим в Киеве открыли уголовное дело

Представитель МВД пообещал, что всех виновных привлекут к уголовной ответственности.

По факту сегодняшней стрельбы в Киеве, в результате которой погиб один человек, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Читайте такжеОхота на официантов: неизвестный открыл стрельбу в одном из отелей ЛьвоваОн отметил, что по этому делу было возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

"Это особо тяжкая статья Уголовного кодекса, и я вас заверяю, что будет проведено тщательное следствие, и все виновные будут привлечены к ответственности", - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, Шевченко отметил, что, согласно первоначальным данным, это преступление пока не имеет признаков "квалифицированного, заказного или тщательно подготовленного преступниками убийства".

"Это конфликт между собственниками, выяснение отношений, какая-то драка. В результате драки - такие тяжкие последствия", - сказал он и заверил, что полиция сделает все для скорейшего раскрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен.

"В 12.12 на линию «102» поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин ", - сообщала пресс-служба полиции Киева.

Позже пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик сообщила, что стрельба в Киеве произошла между охраной помещения национальной лотереи и семью неизвестными в черной форме.

"Предварительно установлено: в помещении национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и раздалось несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны", - написала она.

Блищик уточнила, что на месте погиб один из участников стрельбы, другого с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу.