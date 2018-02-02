Во Львове в результате обвала погиб строитель

В то же время есть информация, что водитель трактора засыпал человека землей, в результате чего мужчина скончался на месте.

Во Львове сегодня, 2 февраля, во время работ по прокладке канализации на улице Балковой в результате обвала траншеи погиб работник строительной организации.

Как сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, в 13.51 на ул. Балковой во время проведения земляных работ произошел обвал траншеи, в результате чего погиб 51-летний работник строительной организации.

«Мужчина был наемным рабочим по трудовому договору в ООО «Жилинвестстрой-ЛВ», которое выполняло работы по прокладке канализации на улице по заказу КП «Львовводоканал». Смерть мужчины наступила в присутствии бригады скорой помощи», - говорится в сообщении.

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Как сообщается на сайте общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранителями, «водитель трактора засыпал человека землей, в результате чего мужчина скончался на месте».

Как уточнили в областном управлении Нацполиции области, на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве среди бела дня застрелили мужчину.