В Киеве среди бела дня застрелили мужчину: в полиции рассказали подробности (фото, видео)
В Шевченковском районе Киева произошла стрельба, есть погибший и раненый.
Предварительно установлено, что в помещении национальной лотереи находилось пятеро представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме, пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
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"Между ними началась драка и было слышно несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, другого с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу", - рассказала она.
Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и проводят осмотр места происшествия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания нападавших.
Как сообщал УНИАН, в Сумской области во время охоты застрелили замглавы Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.