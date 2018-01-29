В Киеве среди бела дня застрелили мужчину: в полиции рассказали подробности (фото, видео)

В полицию поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе.

В Шевченковском районе Киева произошла стрельба, есть погибший и раненый.

Предварительно установлено, что в помещении национальной лотереи находилось пятеро представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме, пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

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"Между ними началась драка и было слышно несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, другого с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу", - рассказала она.

Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и проводят осмотр места происшествия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания нападавших.

Видео: dtp.kiev.ua

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