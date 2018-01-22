На Ровенщине со стрельбой задержали водителя, который едва не сбил пешеходов (видео)

В Костополе Ровенской области патрульная полиция задержала нетрезвого водителя автомобиля Audi, который нарушал ПДД и пытался скрыться от правоохранителей. В ходе преследования патрульный применил оружие, а злоумышленник пытался протаранить служебный автомобиль полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области, вечером 21 января экипаж группы реагирования патрульной полиции получил вызов отосительно нетрезвого водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Читайте такжеПерестрелка в Одессе: ранены пять человек, в катакомбах найден арсенал оружияПравоохранители на служебном автомобиле, заметив автомобиль «Audi», который подпадал под ориентировку, начали следовать за ним. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, полицейские указали водителю на необходимость остановиться. Однако водитель лишь ускорил движение и начал убегать.

«На улице Академика Грушевского нарушитель, двигаясь на красный сигнал светофора, едва не сбил пешеходов. Ввиду опасности жизни и здоровью, согласно статье 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский применил табельное огнестрельное оружие, убедившись, что это не угрожает окружающим гражданам, сделав предупредительный выстрел вверх и в заднее левое колесо автомобиля. Однако и это не остановило дерзкого водителя», - отметили в полиции.

На улице Ровенской патрульным удалось заблокировать беглецу движение служебным авто. Несмотря на это, он пытался протаранить служебный автомобиль и выехал на тротуар, где столкнулся с бетонным мусорником и стеной дома.

Как отмечается, правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. К тому же, он находился в состоянии алкогольного опьянения, что засвидетельствовал «Драгер» — 1.77 промилле. В инциденте никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 342 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщалось, в Ровенской области в результате ДТП 19 января, погибли гражданин Республики Польша и десятимесячный ребенок. Установлено, что 35-летний гражданин Республики Польша на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.