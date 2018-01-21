В Карпатах группа туристов из Киева попала под лавину

Вечером 20 января в горах Ивано-Франковской области группа туристов из Киева попала под лавину.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно информации, семеро туристов путешествовали вдоль Черногорского хребта в Карпатах. Спускаясь к озеру Несамовите они попали под лавину и их снесло по склону. Никто из туристов не пострадал.

Они позвонили спасателям, которые дежурили на горе Поп Иван, и сообщили, что не нуждаются в помощи и самостоятельно продолжат следовать до базы отдыха Заросляк. Спасатели проконсультировали туристов о порядке прохождения маршрута и погодных условиях. К 23:30 группа успешно добралась до базы.

В ГСЧС подчеркнули, что в тот день спасатели рекомендовали группе туристов спускаться с горы Поп Иван безопасным маршрутом и предупредили об опасности схода лавины, но те решили идти другим, заранее выбранному маршруту.