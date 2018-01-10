"Минером" электрички "Киев-Фастов" оказался скучающий киевлянин

Сотрудники полиции Киевской области задержали мужчину за ложное сообщение о минировании электропоезда «Киев-Фастов».

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области на странице Facebook.

«Благодаря слаженным действиям правоохранителей, которые проанализировали, откуда именно поступил телефонный звонок, установили подозреваемого и передали приметы коллегам-патрульным и задержали его на площади в городе Фастов. 48-летний киевлянин объяснил, что звонил в полицию от скуки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный звонил в полицию 9 января с сообщением о «минировании» электрички «Киев-Фастов», находясь навеселе.

Во время проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.

Читайте такжеДорогая "шутка": в Киеве суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривень за "минирование" самолетаПо данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информацию ПАО «Укрзалізниця» в Facebook, вчера, 9 января, правоохранители проверяли сообщение о заминировании двух электропоездов на Киевщине.

«В 17.40 поступил анонимный звонок сотрудникам полиции о заминировании электропоезда №6083 сообщением «Киев-Роток». В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд задержан на станции «Киев-Пассажирский», пассажиров эвакуировали», - говорилось в сообщении.

Кроме того, неизвестное лицо позвонило в полицию и сообщила о заминировании электропоезда №6019 Киев-Фастов», который на тот момент находился в Фастове.