Неизвестные сообщили о заминировании двух электропоездов на Киевщине
В «Укрзализныце» призвали пассажиров сохранять спокойствие, слушать оповещения и указания железнодорожников и правоохранителей.
Правоохранители проверяют сообщение о заминировании двух электропоездов в Киевской области.
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Об этом сообщается на странице ПАО "Укрзализныця" в Facebook.
«В 17.40 поступил анонимный звонок работникам полиции о заминировании электропоезда №6083 сообщением« Киев-Роток ». В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд был задержан на станции «Киев-Пассажирский», пассажиры эвакуированы», - говорится в сообщении.
Кроме того, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании электропоезда №6019 «Киев-Фастов», который на тот момент находился в Фастове.
Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств.
В «Укрзализныце» призвали пассажиров сохранять спокойствие, слушать оповещения и указания железнодорожников и правоохранителей.