ДТП на Полтавщине: при столкновении микроавтобуса и грузовика один человек погиб, еще один травмирован (фото)

Сегодня, 25 декабря, вблизи села Новофедоровка Чутовского района, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter», который двигался в направлении Харькова, и грузового автомобиля «MAN», ехавшего в полтавском направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского облуправления милиции, после столкновения микроавтобус под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовик частично сошел на обочину и перекрыла полосу движения в направлении города Харьков.

В результате аварии 2 человека (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажир, жительница Харьковщины) получили травмы и были госпитализированы. От полученных травм водитель впоследствии скончался.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.