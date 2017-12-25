В Измаиле заключенный обманул конвоиров и cбежал

В городе Измаиле Одесской области заключенный сбежал из инфекционной больницы, введя в заблуждение конвоиров. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ночью 23 декабря из Измаильской инфекционной больницы сбежал подследственный, которого доставили туда под конвоем для прохождения обследования.

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«Этот гражданин подозревается в незаконном завладении транспортным средством. На время предварительного следствия его поместили в СИЗО, где он жаловался на плохое самочувствие. Потому и был доставлен в медучреждение, откуда он сбежал, введя в заблуждение конвоиров», - сказали в управлении.

В отношении сбежавшего открыто еще одно уголовное производство согласно ст. 393 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения.

В отношении работников СИЗО прокуратурой также открыто уголовное производство по статье «Служебная халатность» (ст. 367 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в октябре в Одессе из противотуберкулезного диспансера сбежал 29-летний арестант следственного изолятора, которого доставили туда для медицинского обследования. Воспользовавшись тем, что конвоиры отвлеклись, рецидивист сбежал прямо из помещения диспансера.