В Киеве во время проверки Южного вокзала на предмет взрывчатки эвакуировали более тысячи человек

В Киеве из-за сообщения о заминировании Южного вокзала эвакуировали 1140 человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Читайте такжеВо Львове педагог "заминировал" психбольницу: из здания вывели почти сотню пациентов

«Правоохранители эвакуировали 1100 пассажиров и 40 человек персонала», - уточнили в ведомстве. По факту происшествия начато уголовное производство по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению человека, который сообщил о заминировании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, в 10.20 на линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В результате проверки помещений вокзала правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов. Работа вокзала была возобновлена в 12:00. Сейчас он работает в обычном режиме.