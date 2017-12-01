На Львовщине мать оставила новорожденного ребенка под больницей

В пятницу, 1 декабря, мать оставила новорожденного ребенка под зданием Яворовской центральной больницы. Женщину госпитализировали в больницу с сильным кровотечением. По данным ГУ НП во Львовской области, сейчас 30-летняя женщина находится в реанимации, передает Zahid.net.

"В 8:30 в Яворовский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы, о том, что возле больницы она обнаружила живого новорожденного ребенка – девочку, которую она занесла в медучреждение. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. Как установили правоохранители, в то время в ту же больницу с сильным кровотечением обратилась 30-летняя жительница одного из населенных пунктов района, которая является матерью новорожденной. Женщине провели неотложную операцию, сейчас она находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и то, где именно женщина родила ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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