В Запорожье женщина выбросила в окно пятимесячного ребенка своей подруги
09:55, 27 ноября 2017Происшествия
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Когда младенец начал плакать, женщина решила выбросить его в окно с третьего этажа.
Трагедия произошла, когда мать малыша ушла в магазин / фото УНИАН
В Запорожье женщина выбросила с третьего этажа пятимесячного ребенка своей подруги.
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Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в социальной сети Facebook.
«Ужасное начало утра. В Запорожье женщина 1973 года рождения выбросила в окно пятимесячного ребенка. Мать малыша пошла в магазин, в это время с ребенком находилась ее подруга. Когда младенец начал плакать, та и решила выбросить его в окно с третьего этажа », - написал Аброськин, выразив соболезнования родителям.
В заметке он не сообщает, задержана ли женщина, совершившая ужасное преступление.
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