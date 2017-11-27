В Запорожье женщина выбросила в окно пятимесячного ребенка своей подруги

В Запорожье женщина выбросила с третьего этажа пятимесячного ребенка своей подруги.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в социальной сети Facebook.

«Ужасное начало утра. В Запорожье женщина 1973 года рождения выбросила в окно пятимесячного ребенка. Мать малыша пошла в магазин, в это время с ребенком находилась ее подруга. Когда младенец начал плакать, та и решила выбросить его в окно с третьего этажа », - написал Аброськин, выразив соболезнования родителям.

В заметке он не сообщает, задержана ли женщина, совершившая ужасное преступление.