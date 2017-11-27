В Киеве со стены многоэтажки рухнул утеплитель (фото)

В Святошинском районе столицы на улице Зодчих, 54, обрушился утеплитель. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Жильцы дома отмечают, что причиной обвала утепления могли стать, в частности, некачественный крепеж или плохо подготовленная поверхность для поклейки пенопласта.

"К счастью, в момент обвала никого не было рядом, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Кривом Роге подростка насмерть придавило бетонной плитой.