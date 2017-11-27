В Киеве со стены многоэтажки рухнул утеплитель (фото)

18:07, 27 ноября 2017
Происшествия
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Среди возможных причин обвала - некачественный крепеж утеплителя.

ЧП произошло в Святошинском районе столицы / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

В Святошинском районе столицы на улице Зодчих, 54, обрушился утеплитель. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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Жильцы дома отмечают, что причиной обвала утепления могли стать, в частности, некачественный крепеж или плохо подготовленная поверхность для поклейки пенопласта.

"К счастью, в момент обвала никого не было рядом, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Кривом Роге подростка насмерть придавило бетонной плитой.

фото facebook.com/dtp.kiev.ua

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Теги: #обрушился утеплитель#обвал утеплителя в Киеве