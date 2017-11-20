В Кривом Роге подростка насмерть придавило бетонной плитой

В Ингулецком районе Кривого Рога в результате несчастного случая погиб подросток. Об этом пишет местное издание krivbass.city.

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Сообщается, что инцидент произошел 19 ноября на улице Александра Станкова в Ингулецком районе.

Выяснилось, что на приусадебном участке придавило подростка, 2001 года рождения, который собирал металлолом вместе с товарищами и при попытке перелезть через бетонную плиту его ею накрыло.

В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Кривом Роге двух мужчин в заброшенном здании задавило железобетонной плитой. По одной из версий, которую отрабатывают следователи, мужчины занимались поисками металлолома.