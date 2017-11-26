В Николаевской области во время пожара пострадали дети одного и двух лет

В селе Новокондаково Снигиревского района Николаевской области во время пожара в жилом доме, где живет многодетная семья, пострадали две девочки 2015 и 2016 гг. рождения.

Читайте такжеВ результате пожара в Ривненской области погибли два ребенка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области, пожар произошел 25 ноября.

В доме отключен свет, поэтому мать зажгла свечу, оставила ее у окна на столе и ушла. Огонь от свечи перекинулся на шторы, а затем на кресло и стол. Соседи увидели пламя в окне, прибежали в дом и вынесли детей в летнюю кухню, потом прибежала мать, сообщили в пресс-службе.

В результате пожара девочка 2015 г.р. получила ожоги и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Николаевской областной детской больницы. Вторая девочка 2016 г.р., находится в Снегуровской районной больнице, ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные четверо детей, которые не пострадали, сейчас находятся в Снегуровской больнице под наблюдением медперсонала.