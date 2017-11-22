В Житомирской области на пожаре в частном доме погибли мать и сын

Вчера в селе Потиевка Радомышльского района Житомирской области на пожаре в частном доме погибли мать и сын. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 21 ноября в 19:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в Потиевке Радомышльского района.

Об этом спасателям сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма и заметили огонь уже охватил здание извне.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники местной пожарной охраны Потиевской объединенной территориальной общины. Они установили, что дом уже полностью охватил огонь, а пожар обнаружили слишком поздно. Соседи рассказали пожарным, что внутри горящего здания могут находиться люди.

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Поскольку пожар был очень интенсивным, руководитель тушения пожара принял решение привлечь на помощь дополнительные силы и средства. На место происшествия прибыли дополнительно бойцы 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Внутри жилища, в одной из жилых комнат, пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались 59-летняя хозяйка квартиры и ее 39-летний сын.

Пожар был локализован в 20:44, а уже в 21:46 - ликвидирован. Огонь уничтожил крышу дома и повредил стены. Сейчас все обстоятельства происшествия и точная причина пожара устанавливаются специалистами. По данному факту правоохранителями проводится проверка.

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