"Напали классические титушки": избитая в Полтаве судья рассказала, кто может быть организатором

Судья Октябрьского районного суда Полтавы связывает нападение на него с окружением мэра Полтавы Александра Мамая. Об этом она сообщила в комментарии "Громадському".

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"Я называю это окружением городского головы или председателя Октябрьского суда. Я предполагаю, что это Ковжога Александр - он был представителем городского головы по делу, а сейчас судится со мной", - сказала она.

Гольник рассказала, что на нее напали "классические титушки". По ее словам, у нападавших в руках были похожие на полицейские дубинки, или трубы.

"Удар был не прямой, а под углом, по голове. Не очень сильный. Наложили шов. Если бы муж меня не защищал, была бы совсем другая история. Ему сейчас тяжело ходить", - рассказала судья.

"Средства массовой информации приехали на место раньше полиции", - добавила она.

Напомним, 22 ноября вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник.

Как известно, в мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о внесении предписания председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку в отношении председателя Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова.

«НАПК установило, что председатель Октябрьского райсуда Полтавы Александр Струков нарушил требования части третьей статьи 53 закона «О предотвращении коррупции», которое заключалось в подвержении судьи этого суда Ларисы Гольник негативным мерам воздействия в связи с сообщением ею о нарушении требований закона другим лицом» - проинформировали в антикоррупционном ведомстве.