В Полтаве резиновыми дубинками жестоко избили судью

Судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник заявила, что на нее совершено нападение. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Только что на меня напали. Я возле вечного огня. На помощь», - написала она. В заметке Гольник разместила фото, на котором видно, что у нее разбита голова.

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Как сообщает местное издание «Полтавщина», ориентировочно в 17:15 она сообщила в полицию о нападении, на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

"Я переходила у Вечного огня. Шла с Игорем Гавриленко. Двое мужчин на велосипедах, с резиновыми дубинками, подъехали к нам и начали бить: меня по голове, его - по туловищу. У меня из раны на голове пошла кровь. Нападавшие оставили на месте велосипеды и скрылись. У них были закрыты лица, были в темной одежде. Полчаса ждем полицию ", - рассказала она.

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Как сообщал УНИАН, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о внесении предписания председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку в отношении председателя Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова.

«НАПК установило, что председатель Октябрьского райсуда Полтавы Александр Струков нарушил требования части третьей статьи 53 закона «О предотвращении коррупции», которое заключалось в подвержении судьи этого суда Ларисы Гольник негативным мерам воздействия в связи с сообщением ею о нарушении требований закона другим лицом» - проинформировали в антикоррупционном ведомстве.