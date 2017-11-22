СМИ рассказали подробности инцидента с украинскими самолетами в Стамбуле

В аэропорту Стамбула "Ататюрк" из-за сообщения о бомбе пассажиры рейса "Стамбул-Одесса" были эвакуированы в терминал.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, поисковая проверка взрывчатых веществ проводится одновременно на самолете рейса "Стамбул-Одесса" и "Стамбул-Киев".

Читайте такжеКонсул держит связь с МАУ и аэропортом Стамбула из-за сообщения о бомбе на борту самолета

Сообщение о бомбе на борту самолете Boeing 737, который должен был лететь в Одессу, поступило в офис Международных авиалиний Украины в Стамбуле в момент вылета самолета из аэропорта в 16:30. Представители украинской компании позвонили представителям турецких властей с просьбой задержать самолет из-за сообщения о бомбе. После чего пилот повернул самолет в безопасную зону на территории аэропорта. Пассажиры были эвакуированы в терминал, где они снова прошли проверку на безопасность. Саперы также проверили багаж пассажиров самолета.

В то же время, из соображений безопасности была начата проверка еще одного украинского самолета, который должен был лететь в Киев.

Как сообщал УНИАН, ранее говорилось, что сообщение о бомбе поступило в отношении самолета "Стамбул-Киев".

Украинский консул поддерживает оперативную связь с представителями Международных авиалиний Украины и администрацией аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле в связи с сообщением о бомбе на борту самолета.