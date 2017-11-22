В аэропорту Стамбула из-за сообщения о бомбе проверяют два украинских самолета – СМИ

17:11, 22 ноября 2017
Происшествия
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Руководство аэропорта решило отвести один из самолетов в свободную зону для осуществления проверки. Еще один самолет остановили с целью превентивной проверки.

Самолет должен был лететь в Киев / фото simpletravel.info

В аэропорту Стамбула "Ататюрк" из-за сообщения о бомбе проверяют два украинских самолета.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, после сообщения о бомбе на борту самолета украинских авиалиний, который должен был лететь в Киев, руководство аэропорта решило отвести самолет в свободную зону для осуществления проверки.

В то же время еще один рейс украинских авиалиний был остановлен с целью превентивной проверки.

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Теги: #международные авиалини Украины#авиарейс Стамбул-Киев