В Киеве восьмилетний мальчик бьет сверстников, учителей и руководство школы: открыто 12 уголовных дел

Сегодня, 22 ноября, в школу №247 Деснянского районатв Киеве не пришел на уроки целый класс. Таким образом, родители учеников 2-Б класса устроили бойкот восьмилетнему Артуру, который в течение полутора лет терроризирует школьников и даже учителей. Мама одного из учеников 2-Б класса Наталья Кулачок рассказала ТСН.uа подробности инцидента.

За агрессивное поведение и избиение в школе с начала учебного года полицией возбуждено уже 12 уголовных производств. Чуть ли не каждый день в заведение приезжают полицейские, чтобы составить новый протокол и снять побои с пострадавших.

Родители бьют тревогу и обращаются во все инстанции, однако ситуация не меняется.

По ее словам, Артур – очень агрессивный мальчик и каждый день систематически терроризирует, наносит телесные повреждения ученикам, учителям класса и даже руководству школы, поэтому родители решили просто не пускать детей на учебу.

“Уже на протяжении 1,5 года, с тех пор, как наши дети пошли в первый класс, с нами учится неадекватный мальчик, который бьет детей и оказывает на них психологическое давление. В этом году все стало еще хуже, поскольку, кроме детей, он начал уже трогать и учителей, и руководство школы. То есть у этого восьмилетнего мальчика совсем нет никаких приоритетов и иерархии”, – рассказывает Наталья.

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Сначала родители пытались поговорить и повлиять на отца Артура, однако он не реагирует и считает все обвинения необоснованными и неправдивыми.

У мальчика умерла мама и он воспитывается в семье отцом и бабушкой. Позиция семьи – они воюют со всем миром. Они считают, что все на них наговаривают и все клевета, они судятся со всеми.

Родители обращались уже во все инстанции: руководство школы, Управление образования Деснянского района, районный сектор ювенальной превенции в Деснянском районе. Однако никто не может ничего сделать, потому что без разрешения отца на несовершеннолетнего ребенка они никак не могут повлиять, а отец его не дает.

“Сейчас через день к нам полиция приезжает в школу, потому что этот мальчик всех бьет и срывает уроки. Как доказательство есть все видео и фото. Мы даже в классе установили видеонаблюдение, но это все равно никак его не останавливает. Мало того, что дети не могут нормально учиться, так они каждый день приходят с новыми синяками и все запуганные сидят. У деток даже модель поведения изменилась, потому что они всегда находятся в ужасе и стрессе”, – добавила Наталья.

21 ноября состоялся очередной инцидент с участием мальчика-разбойника. В школу была вызвана полиция, которая оформила протокол об избиении восьми учеников.

После этого, родителями было написано коллективное письмо во все инстанции о том, что пока не будет обеспечено нормальное обучение и безопасность для детей, учащихся в школу пускать не будут.

В пятницу, 17 ноября, состоялось собрание 2-Б класса с ювенальной превенцией Деснянского района. Об этом также был уведомлен отец этого мальчика, но он не появился.

“Мы ходили на прием к начальнику сектора ювенальной превенции, где нам пообещали закрепить за нами полицейского, который будет контролировать весь этот процесс в школе. Однако этого не произошло, поэтому мы сами на выходных установили в классе камеры наблюдения. Еще в понедельник он вел себя более-менее нормально, но вчера его даже камеры не остановили”, – говорит Наталья.

Родители в таком отчаянии, что между собой договорились дежурить по очереди в классе, чтобы контролировать ситуацию.

Директор также не стоит в стороне и пытается повлиять на ситуацию. Она внесла изменения о выговорах в устав школы, чтобы иметь полномочия перевести ребенка в другую школу, однако для этого необходимо разрешение отца.

Наталья добавляет, что есть видео, на котором Артур избивает учительницу, которая прикрывает собой детей: “Он там замахивался и ногами бил ее по рукам. Она сейчас до сих пор вся в синяках ходит”. У некоторых детей после избиения были даже сотрясения мозга.

“Я считаю, что все это в семье, потому что ребенок не видит другой модели поведения. Отец говорит, что, если школа не может справиться, то это – некомпетентная школа. Он говорит, что если он ведет ребенка в школу, тогда школа должна отвечать за безопасность всех учеников и что, вообще, он ни при чем. Он не допускает своего ребенка к психологической экспертизе, чтобы перевести, возможно, в какую-то специальную школу”, – говорит мать одного из учеников.

Родители обращались к попечительскому совету и в социальную службу. Однако до сих пор нет никаких результатов.

“Отец бьет Артура, поэтому мальчик боится только своего отца. Даже были случаи, когда он его просто в школе бил. Для ребенка не существует каких-либо авторитетов, кроме отца, которого он страшно боится”, – рассказала Наталья.

Директор школы Татьяна Вишневская, отказалась по телефону комментировать инцидент, лишь добавила, что сообщила об этом в органы управления, в администрацию и начальнику РОВД (районное отделение внутренних дел). "Я написала заявление, что сегодня дети не пришли в школу. А все остальное уже не по телефону, только при личной встрече”.

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